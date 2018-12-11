Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14 | 30

Traffico Roma del 11-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE Traffico ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA RUSTICA, Traffico MOLTO ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA RUSTICA, Traffico MOLTO ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA. IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA SULLA VIA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA. IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA CASSIA SI VIAGGAI A ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO SI STA ANCORA IN FILA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ MOLTO Traffico SU STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE S’ANDREA E SALARIA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’ E SU TUTTO IL PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DA VIA BUFALOTTA A VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARE IN USCITA DALLA CITTA’ E SU TUTTO IL PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DA VIA BUFALOTTA A VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ...
Traffico Roma del 10-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE INCIDEDNTE ANCHE FUORI Roma SU VIA VERMICINO, LUNGHE CODE DA VIA ENRICO FERMI A INCROCIO VIA GIARRE SULLA TANGENZIALE EST PER ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14:30 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA , SI RALLENTA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SOPRATYTUTTO IN USCITA DA Roma INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, IL SERVIZIO E’ LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI. In collaborazione con Luce ...
romadailynews
robertodossi : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via di Vigna Stelluti intersezione con Corso di Francia traffico rallentato causa #incidente - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - Wleimmersioni : RT @romafaschifo: Chissà chi è stato a far saltare il sistema delle strisce blu di Marino che avrebbe contribuito enormemente alla riduzion… -
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