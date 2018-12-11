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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14 | 30

Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14:30 (Di martedì 11 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E PROSEGUENDO  SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO  QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA , SI RALLENTA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SOPRATYTUTTO IN USCITA DA Roma INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO,  IL SERVIZIO E’ LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI. In collaborazione con Luce ...
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