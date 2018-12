Tante sorprese per Diona Reasonover in NCIS 16 | “Con mia moglie non potevamo crederci”

optimaitalia

Tante sorprese per #DionaReasonover in #NCIS 16: 'Con mia moglie non potevamo crederci'

(Di martedì 11 dicembre 2018)in16 ha sostituito Pauley Perrette e il personaggio di Abby Sciuto entrando nella squadra degli investigatori della Marina nei panni della scienziata forense Kasie Hines.L'attrice non avrebbe potuto immaginare quanto affetto sarebbe arrivato dal pubblico nonosl'arduo compito di subentrare ad un personaggio storico ed amatissimo, peraltro proprio nell'anno in cui la Perrette è stata definita da un sondaggio l'attrice televisiva preferita dagli americani.Eppure l'accoglienza da parte del pubblico è stata migliore del previsto. In un'intervista con il New York Post, laha rivelato stupita di essere stata avvicinata da alcuni fan storici della serie che le hanno detto: "Non sapevo cosa avrei provato per te, ma mi piaci".Anche il fatto che il suo nome apparisse nei titoli di testa di16, ha causato stupore nellae in sua ...