Rogo Tmb Roma | Arpa | da primi dati parametri dell' aria in linea

Incendio tmb Roma - ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’. Operai Ama : ‘Avvertito scoppio prima del Rogo’ : La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o ...