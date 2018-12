ONE UI offre oltre 3300 icone con gli angoli smussati e 40 sfondi in HD

Poco Icon Pack offre un pacchetto di icONE ispirate a POCOPHONE F1 : Poco Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirato a PocoPHONE F1 di Xiaomi. L'Icon Pack mette a disposizione anche una selezione di wallpaper e offre il supporto per il widget Zooper, inoltre l'app supporta una trentina di launcher e riceverà aggiornamenti delle Icone ogni settimana. L'articolo Poco Icon Pack offre un pacchetto di Icone ispirate a PocoPHONE F1 proviene da ...

Sanità - contratti e organici al palo : così il pubblico collassa - il privato soffre. E dilaga la pratica dei medici "a gettONE" : "Finisco il turno alle quattro di pomeriggio ma esco all'ora di cena, perché non ho un sostituto e non posso abbandonare i pazienti". Elisa lavora nella terapia intensiva di un grande ospedale pubblico di Verona. "Faccio le notti da sola, salto i giorni di riposo e lavoro fino a 60 ore la settimana. A ottobre avevo già accumulato 400 ore di straordinario ma l'ospedale non me le paga. Non ce la faccio più, me ne voglio andare".

Un nuovo brevetto di Samsung offre uno sguardo verso gli smartphONE del futuro : Samsung potrebbe presentare in futuro un vero display senza cornici in cui i lati del telefono vengono utilizzati come schermi aggiuntivi dotati di comandi touch, in modo simile a quanto visto con i dispositivi Galaxy Edge. Il brevetto e le immagini suggeriscono che l'altoparlante, i sensori e la fotocamera frontale sembrano alloggiati sotto il display dello smartphone e non sono visibili le porte jack audio e USB Type-C, il che fa pensare a

Wind offre ad alcuni clienti tre nuovi piani con canONE a partire da 8 - 99 euro : Wind ha dato in via ad una nuova iniziativa in virtù della quale offrirà ad alcuni suoi clienti selezionati la possibilità di attivare tre i nuovi piani

Eclectic Icons offre 3700 icONE esclusive con elementi caratteristici di vari stili : Eclectic Icons è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone esclusive realizzate combinando elementi eclettici di vari stili. L'icon pack offre più di 3700 icone dalla forma ispirata al sistema operativo iOS con icone speciali e il supporto a dieci tipi di calendario dinamico.

VodafONE offre il modem Mobile Wi-Fi 4G a 1 euro per le attivazioni online delle offerte dati : Grazie a una promo, è possibile abbinare il modem Vodafone Mobile Wi-Fi 4G con un contributo iniziale di 1 euro una tantum invece di 10 euro

StagiONE nata per scommessa ora offre un super cartellONE : Con le 15 serate di quest'anno, arriviamo a 500 spettacoli in 33 anni, un gran bel traguardo», ha evidenziato il presidente del Gruppo Teatro il Canovaccio Ugo Massella. «Non sottovalutiamo mai i ...

Pablo Icon Pack offre oltre 5000 icONE ispirate a Picasso con sfondi originali e supporto al calendario dinamico : Pablo Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirato al pittore Pablo Picasso. L'Icon Pack offre oltre 5000 Icone in qualità HD caratterizzate dallo stile inconfondibile dell'artista e basate sulla corrente artistica e culturale del cubismo, in aggiunta a una decina di sfondi originali e al supporto per il calendario dinamico.

Tiscali Mobile Open Star è la nuova promoziONE che offre da 10 a 50 GB a partire da 4 - 99 euro al mese : Tiscali Mobile Open Star è la nuova offerta dell'operatore che offre da 10 a 50 GB di dati a partire da 4,99 euro al mese.

Cosa deve fare chi soffre di eiaculaziONE precoce? : Quali sono le cause? Ed esistono rimedi efficaci? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Militello, specialista in Andrologia e...

Caso catacombe - parla don Loffredo : 'La confusiONE mortifica i successi' : 'Il clamore mediatico registrato in questi giorni evidenzia un clima di confusione e disorientamento che mortifica il ruolo, il volto e il successo che, legittimamente, le catacombe da tempo hanno ...

Unieuro offre il Google Pixel 2 XL a soli 329 euro in occasiONE del Black Friday : Unieuro offre il Google Pixel 2 XL scontato ad un prezzo incredibile in occasione del Black Friday.

FlexPai è il primo smartphONE flessibile in commercio. Costa più di mille euro - ripiegato offre 3 schermi : Da tempo parliamo di smartphone pieghevoli e finalmente è arrivato in commercio il primo modello che si può acquistare. Stavolta non è un prototipo, e a realizzarlo è stata l’azienda cinese Rouyu, che opera negli Stati Uniti con il nome occidentale Royal. Il prodotto si chiama FlexPai e la sua caratteristica principale è lo schermo completamente flessibile, che letteralmente gli permette di piegarsi in due. Quando lo schermo è ...