Italiani filo-Ue e poco fiduciosi su manovra Teodori | ' Lega mangerà M5S'

Nuoto - Santo Condorelli : “Ho scelto di riavvolgere il filo. Gli Italiani tiferanno per me se ottengo i risultati di cui sono capace” : L’ufficialità è arrivata circa una settimana fa: il nuotatore canadese Santo Condorelli è un atleta italiano a tutti gli effetti. Il 23enne ha completato l’inter burocratico per acquisire la cittadinanza sportiva ed è eleggibile per la nostra Nazionale in vista delle prossime rassegne internazionali. Si tratta di un’acquisizione di alto profilo relativamente ad un atleta, quarto nei 100 stile libero alle Olimpiadi di Rio 2016 (47.88, a tre ...