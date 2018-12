I dati del terzo trimestre confermano : è l'Italia - non l'Europa - ad avere problemi di crescita : In politica economica questo ha fornito alcuni spettacoli deliranti, tipo le urla sguaiate contro la terribile minaccia dell'olio tunisino o i piani di aumento della fertilità mediante assegnazione ...

Rogo Tmb Roma - Arpa : da primi dati parametri dell'aria in linea : Roma, 11 dic., askanews, - Sono rassicuranti i primi dati dell'Arpa sulla qualità dell'aria, dopo l'incendio all'impianto di trattamento rifiuti sulla Salaria a Roma: i parametri sono in linea e al di ...

Rogo Tmb Roma - Arpa : da primi dati parametri dell'aria in linea : Roma, 11 dic., askanews, - Sono rassicuranti i primi dati dell'Arpa sulla qualità dell'aria, dopo l'incendio all'impianto di trattamento rifiuti sulla Salaria a Roma: i parametri sono in linea e al di ...

dati a rischio per 52 milioni di utenti - anticipata la chiusura del social Google+ : Scoperto un secondo baco nel software, lo spegnimento accelerato ad aprile: era previsto comunque ad agosto

Google+ - un bug nei dati personali accelera la fine del social : Google+ (Pixabay) Google ha annunciato la scoperta di un bug che ha esposto i dati sensibili di 52,5 milioni di utenti di Google+. Il bug è stato attivo per circa sei giorni all’inizio di novembre e riguardava l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (Api) di Google+. Ha permesso ad alcune app che lo richiedevano, di visualizzare le informazioni personali del profilo degli utenti anche quando queste erano impostate come non ...

dati a rischio per 52 milioni di utenti - anticipata la chiusura del social Google+ : MILANO - Google anticipa la chiusura di Google+, il suo social network, troppo esposto ai malfunzionamenti che pregiudicano la sicurezza dei Dati degli utenti. E' un secondo malfunzionamento del ...

Un’inchiesta del New York Times conferma che molte app condividono i dati degli utenti : Un report del NYT ha messo in luce un'importante violazione della privacy messa in atto da alcune app sviluppate tanto per Android che per iOS L'articolo Un’inchiesta del New York Times conferma che molte app condividono i dati degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Uefa - squadra dell’anno : un solo italiano tra i candidati : Giorgio Chiellini è l’unico italiano nella rosa dei 50 giocatori candidati per un posto nella squadra dell’anno 2018 dell’Uefa. Col difensore della Juventus, ci sono i compagni di squadra della Juventus Pjanic, Dybala e Ronaldo. Tra le italiane, i bianconeri sono i più rappresentati con 4 giocatori, poi c’è la Roma con 3 (Alisson, ora al Liverpool, Manolas e Dzeko) e il Napoli con uno (Koulibaly). La parte del leone ...

Uefa - la squadra dell'anno : quattro della Juventus tra i 50 candidati : TORINO - Ci sono quattro calciatori della Juventus tra 50 candidati dell'Uefa per la 'squadra dell'anno'. Il club bianconero è quello italiano più rappresentato davanti a Roma , 2, e Napoli , uno, . ...

AWS Ground Station : per gestire i dati dello spazio : ... "per padroneggiare i casi di utilizzo delle applicazioni del mondo reale è necessario rendere disponibili mappe e dati spaziali in tempo reale in un modo facile da utilizzare, in maniera veloce e ...

Agenda dati macro e finanziari del 10 dicembre : Cda Mondo TV Conference Call ----- Assemblea ---- Dividendi Link Raggruppamento ----- EUROPA Trimestrali http://it.investing.com/earnings-calendar/ USA Trimestrali http://it.investing.com/earnings-...

La città del futuro è una macchina di raccolta dati : Alphabet, la casa madre di Google, sta cercando di costruire a Toronto la prima zona che risolverà problemi di traffico, salute, alloggi usando i dati di chi ci abita. Resta da capire come garantire la privacy dei residenti. Leggi

Manovra - Delrio (Pd) : “Tutti dati falsi - una cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete abbandonati da noi e dal popolo italiano” : Duro intervento del capoguppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella dichiarazione di voto contraria alla legge di Bilancio, il cui testo passerà al Senato per la seconda lettura e per i probabili correttivi. Delrio esordisce, menzionando la tragedia avvenuta al concerto del trapper Sfera Ebbasta e ringraziando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la sua visita a Corinaldo. Poi critica severamente il governo M5s-Lega, rivolgendosi al ...

Ecco come Facebook ha usato i dati delle tue app per aumentare il suo valore : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) “Questo può essere un bene per il mondo ma non per noi, a meno che le persone condividano in aggiunta anche su Facebook e questo contenuto incrementi il valore della nostra rete”. Firmato: Mark Zuckerberg. È questo uno degli stralci delle centinaia di email che il parlamento del Regno unito ha sequestrato alla società Six4Three, fornitore statunitense di Facebook. Sono 250 pagine (qui la ...