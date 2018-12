Corinaldo | il minorenne indagato si difende | ' Non ero lì'

Corinaldo - la nonna del minorenne fermato : “Non era lì - è stato sempre con la sua ragazza” : Il 17enne è uno degli 8 indagati per la strage di venerdì alla Lanterna azzurra a margine del concerto di Sfera Ebbasta. Gli altri 7 sono 4 titolari e tre soci del locale. Il ragazzino fermato anche per detenzione di stupefacenti. La nonna: "La droga non è sua".Continua a leggere