A FICO per le feste | tutti gli appuntamenti

Oliviero Toscani - un libro fotograFICO per celebrare i 200 anni del sigaro Toscano : Faccia da Toscano. Al rintocco dei 200 anni dalla nascita del sigaro Toscano la casa editrice Skira lo celebra con un delizioso e tabaccoso libro fotografico gigantesco firmato da Oliviero Toscani. Sono decine e decine i fumatori “nobili” di quel casuale gingillo biconico composto da foglie di tabacco Kentucky ad aver prestato volto, busto, gambe e pippata fumosa al fotografo milanese. Insolito sfondo nero, nerissimo, angolo retto di due pareti ...

Salvini : “Assegno da 400 euro al mese per i padri separati in difFICOltà” : "La Regione Lombardia dà 400 euro al mese di contributo ai padri separati. Conosco questa drammatica realtà e vorrei allargare a tutta l’Italia questo fondo. Con questi 400 euro si potrebbe fare la differenza e ridare dignità a un padre per rivedere i suoi figli", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

Ciclista professionista lascia le gare per girare il mondo salvando cani in difFICOltà : Lei viaggia dappertutto con me, ama il suo trasportino e insieme stiamo ora girando la Gran Bretagna per presentare il libro', e continuare a salvare i cani più emarginati del mondo.

Bella vita con il trafFICO di droga : sequestrati beni per 70mila euro a un 35enne : I beni nella disponibilità del nucleo familiare di un 35enne albanese residente a Cervia, secondo un'indagine della guardia di finanza, risulterebbero sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e ...

Maltempo Livorno : trafFICO marittimo sospeso per forte vento : Il traffico marittimo nel porto di Livorno è al momento sospeso per il Maltempo, spiegano dall’Avvisatore marittimo, a causa dei forti venti di libeccio-ponente che da stamani stanno colpendo la città soffiando ad un’intensità di 35 nodi, con raffiche sui 40 nodi che alle 9.30 hanno raggiunto una punta massima di 47. Sul fronte passeggeri, mentre sono riusciti ad attraccare a banchina i traghetti in arrivo stamani dalla Corsica e ...

Maltempo - Livorno : chiuso al trafFICO il lungomare per mareggiate : A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile del Comune di Livorno ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate del viale Italia, sul lungomare della citta’, nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani. La chiusura, spiegano dal Comune, e’ prevista fino alle 20, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana. Il divieto ...

TrafFICO illimitato oggi per gli utenti Wind - ma in molti casi con un grosso limite di velocità : oggi 9 dicembre Wind regala Internet illimitato ai propri utenti, ma in molti casi introduce una pesante limitazione alla velocità, sia in download che in upload. L'articolo Traffico illimitato oggi per gli utenti Wind, ma in molti casi con un grosso limite di velocità proviene da TuttoAndroid.

Milano sblocca il patrimonio inutilizzato per le famiglie in difFICOltà : Un patto con i proprietari immobiliari per aprire il mercato dell’affitto. E’ online l’avviso con cui l’amministrazione cerca operatori interessati

Blocchi del trafFICO - Nord Italia - stop temporanei per le diesel Euro 4 : Mentre in Parlamento monta la polemica sull'ipotesi dell'ecotassa, di fatto un ulteriore balzello per molti automobilisti (qui le nostre simulazioni), entrano in vigore nel Nord Italia le misure temporanee di primo livello previste nellAccordo di Programma Bacino Padano, di fatto il divieto di circolazione esteso alle vetture diesel Euro 4. Di seguito riportiamo i provvedimenti regione per regione, invitandovi a consultare i siti istituzionali ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difFICOltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Perché l'ecotassa non eviterà nuovi blocchi del trafFICO : Mentre il governo promuove un'ecotassa per incentivare la vendita di auto a basse emissioni di CO2, in diverse città del nord Italia è scattato il blocco del traffico per limitare le emissioni di polveri sottili. Da venerdì fino a lunedì, i veicoli diesel da Euro 0 a Euro 4 non potranno circolare in

La galleria dei Crozi perde ancora pezzi - trafFICO paralizzato : TRENTO. E' la seconda volta in meno di un mese che succede un fatto simile. La galleria dei Crozi ha perso un altro pezzo. Anche ieri la viabilità sulla Valsugana è stata pesantemente segnata dall'...

Rieti - Salaria riaperta al trafFICO : 9.0 Il personale Anas ha concluso le operazioni di pulizia della SS Salaria, dove contestualmente è stata bonificata l'area in cui mercoledì scorso è esplosa un'autocisterna nei pressi del distributore Ip di Borgo Quinzio,nel Reatino. La viabilità è ripristinata in entrambi i sensi di marcia. Al momento le forze dell'ordine presidiano l'area della stazione di servizio, ancora interdetta e posta sotto sequestro dalla Procura di Rieti,che indaga ...

Oroscopo di domani 8 dicembre : eros a cinque stelle per il Leone - 'torelli' in difFICOltà : L'Oroscopo di domani 8 dicembre 2018 è pronto a dire la propria in merito all'andamento previsto per questo sabato di fine settimana. Iniziamo subito con il mettere in evidenza l'ottimo momento riservato dagli astri a favore del Leone. Il meraviglioso segno di fuoco sarà aiutato dall'ottimo trittico Luna-Saturno-Plutone che, oltre a regalare cinque splendide cinque stelline, garantirà massimo sostegno in ambiente sentimentale. Questo primo ...