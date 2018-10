Come realizzare un trucco facile per Halloween

Dreams : Come mai ci vuole tanto per realizzare questo gioco? : Stiamo attendendo Dreams da anni per cui quello che molti fan si stanno domandando è come mai ci vuole tutti questo tempo per realizzare il gioco, riporta GameInformer.Il creative director Mark Healey e la studio director Siobhan Reddy hanno risposto al spinoso quesito dichiarando come le tempistiche di dviluppo di Dreams si sono molto dilatate a causa delle natura stessa del progetto. SI tratta infatti di un gioco che include numerosi aspetti ...

Come realizzare una casa a prova di ladro - e perché così vale di più : Il tema della sicurezza, tra le mura domestiche, è sempre attuale. Chiunque decida di acquistare casa o di ristrutturarla, pone grandissima attenzione alla questione: Come rendere sicura la propria abitazione? Quali accorgimenti adottare e su quali dispositivi puntare? Forse non tutti sanno, però, che una casa più sicura è anche una casa che vale di più: a rivelarlo è Immobiliare.it, che rivela Come l’affitto di abitazioni sicure costi il ...

Upside down : Come realizzare il make up che spopola : Il trend degli ultimi mesi punta dritto allo sguardo per renderlo profondo e misterioso. Il make up ormai virale sui social è l’Upside down make up, creato dalla famosissima make up artist Tasha Reiko Brown. In cosa consiste? Si tratta dell’evoluzione smart and easy dello smokey ma lo ribalta dal sopra al sotto: infatti la traduzione letterale di Upside down make up sarebbe “trucco sottosopra” o “trucco al contrario”. Quel che si ...