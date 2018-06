OMS | malattie mentali | via la transessualità dall' elenco

L'OMS rimuove la transessualità dall'elenco delle malattie mentali : Dei molti milioni di giocatori nel mondo, ha ricordato Poznyak, sono una minima parte soffre del problema. Questo documento, ha affermato Thedros Ghebreseyus, direttore generale delL'OMS, ci permette ...

L'OMS toglie la transessualità dalla lista delle malattie mentali : L'Organizzazione mondiale della sanità ha tolto la transessualità dalla lista delle malattie mentali. L'Oms ha pubblicato la nuova classificazione delle malattie che...

L’OMS rimuove la transessualità dalla lista delle malattie mentali : L'OMS ha spiegato che "è ormai chiaro che non si tratti di una malattia mentale e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender".Continua a leggere

L'OMS toglie la transessualità dalla lista delle malattie mentali : "E' ormai chiaro che classificarla come tale può causare un'enorme stigmatizzazione per le persone transgender", spiega l'Organizzazione

OMS : dipendenza da videogiochi inserita nell’elenco delle malattie : OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha annunciato di aver aggiunto il “gaming disorder“, la dipendenza da videogiochi, nella classificazione delle malattie come condizione di salute mentale nell’ultimo elenco di malattie pubblicato il 18 giugno 2018. OMS: il gaming disorder è una malattia La dipendenza da videogiochi considerata come una vera e propria malattia dall’OMS al pari di dipendenze da alcol e ...

