Un farmaco per il diabete potrebbe aiutare a curare l’Alzheimer

Agrigento - incidente sul percorso del Giro d'Italia : il 48enne è in coma farmacologico : E' in coma farmacologico il motociclista travolto ieri, sulla statale 640 "Strada degli Scrittori", ad Agrigento. L'uomo resta ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici non hanno...

Calvizie - un farmaco per l’osteoporosi potrebbe risolvere il problema : (Foto: Pixabay) Caso o intuizione? Che sia l’uno o l’altra non ha molta importanza quando scopri qualcosa che potrebbe fare la differenza nella vita delle persone. Ed è quello che è accaduto a Nathan Hawkshaw e ai suoi collaboratori dell’Università di Manchester, che hanno scoperto un possibile meccanismo molecolare implicato nella Calvizie e individuato una molecola in grado di inibirla. Inizialmente studiata per la cura dell’osteoporosi, ...

Ecco il farmaco per l’osteoporosi che frena la caduta dei capelli e ne favorisce la ricrescita : Secondo uno studio pubblicato su PLOS Biology, un farmaco per la cura dell’osteoporosi ha anche un altro “effetto collaterale“: frena la caduta dei capelli e ne favorisce la ricrescita. Il medicinale chiamato “WAY-31660” è stato testato in laboratorio da ricercatori dell’Università di Manchester su follicoli piliferi donati oltre 40 pazienti che si sono sottoposti a trapianto di capelli: si è scoperto che ha ...

Da un farmaco sperimentale una speranza per i bimbi affetti da CLN2 : Dunque anche altri bambini, nel mondo, stanno beneficiando della sua efficacia. La patologia - La ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 è una malattia degenerativa rara del sistema nervoso ...

Scoperto un farmaco che blocca malattia simile a quella di Alfie Evans : Dunque anche altri bambini, nel mondo, stanno beneficiando della sua efficacia documentata. Oltre ai bambini inseriti nella sperimentazione, attualmente al Bambino Gesù vengono seguiti altri 12 ...

Scoperto farmaco che blocca malattia simile a quella di Alfie Evans : Era una patologia rara senza terapia. Ma oggi la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2) - malattia neurodegenerativa simile a quella che ha colpito il piccolo Alfie Evans, appartenendo alla stessa famiglia - che porta alla distruzione del sistema nervoso centrale dei bambini, può essere bloccata da un nuovo farmaco che rimpiazza l'enzima di cui i pazienti sono carenti. La sperimentazione è condotta su 23 bimbi in 4 Centri ...

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...

Salute : la camminata veloce è come un farmaco per i cardiopatici : Meno ricoveri per i cardiopatici che riescono a camminare velocemente, e anche la permanenza in ospedale appare ridotta rispetto a chi si muove più lentamente: è il risultato emerso da una ricerca condotta da Carlotta Merlo e i suoi colleghi dell’Università di Ferrara, presentata a Lubiana a ‘EuroPrevent 2018′, congresso dell’European Society of Cardioloy (Esc), e pubblicata sull”European Journal of Preventive ...

Nuovo farmaco per combattere il cancro ai polmoni : In uno studio recente, che comprendeva 600 persone, è stato testato un Nuovo farmaco per contrastare il tumore ai polmoni. La ricerca è stata presentata all'American Association for Cancer Research meeting a Chicago. I risultati sono stati accolti con grande entusiasmo dagli esperti, infatti essi ritengono che questo Nuovo tipo di approccio potrebbe cambiare il modo in cui vengono trattati i pazienti affetti da questa patologia. Tutto ciò viene ...

Genova - al Gaslini nuovo farmaco per i bambini di pietra : Un nuovo farmaco per curare i "bambini di pietra" è in via di sperimentazione all'Istituto Gaslini di Genova. La sperimentazione durerà due anni.

Epatite C : nuovo farmaco per l’eradicazione dell’infezione : A seguito dell’esito positivo della trattativa fra AIFA e Gilead Sciences, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina che autorizza l’ammissione alla rimborsabilità di un nuovo medicinale che combina in una singola compressa tre principi attivi (sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir) per i pazienti che hanno fallito una precedente terapia per l’Epatite C a base di antivirali diretti (DAA). Una buona notizia per quei pazienti italiani per i ...

AstraZeneca incassa l'ok dalla FDA per farmaco Tagrisso : Teleborsa, - Seduta trascurata per AstraZeneca, che mostra un timido +0,07%. La società farmaceutica ha incassato l'approvazione da parte della Food and Drug Administration , FDA, degli Stati Uniti ...