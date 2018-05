Astronomia | stelle “premature” per Alma e Vlt | osservata una delle galassie più antiche e

Astronomia : alcune stelle si sono formate appena 250 milioni di anni dopo il Big Bang : Un’equipe internazionale di astronomi ha usato ALMA per osservare una galassia distante, MACS1149-JD1. Hanno rivelato un debole chiarore emesso dall’ossigeno ionizzato nella galassia. Mentre questa luce infrarossa viaggiava nello spazio, l’espansione dell’Universo ne allungava più di dieci volte la lunghezza d’onda, fino a quando è giunta sulla Terra e è stata rivelata da ALMA. L’equipe ha dedotto che il ...

Astronomia : la nascita delle stelle diventa musica - “la Canzone della Mosca” : Ricercatori guidati da Aris Tritsis e Konstantinos Tassis, dell’università di Creta e della Fondazione greca per la Ricerca e la Tecnologia – Hellas hanno pubblicato su Science la “Canzone della Mosca“: sono state trasformate in note le vibrazioni prodotte da veloci onde magnetiche nella nube di polveri e gas chiamata Mosca, destinata a formare stelle e pianeti. Vista dalla Terra, la nube di gas e polveri ha la forma di ...

Astronomia - ESO : laser e stelle guida artificiali per una vista limpida del cosmo : Le stelle luccicanti sono molto più apprezzate dai poeti e dai romantici che dagli astronomi. Anche nelle condizioni quasi perfette di “seeing” sopra il Cile, che ospita la flotta di telescopi all’avanguardia di ESO, la turbolenza nell’atmosfera terrestre provoca il luccichio delle stelle, sfuocando la nostra vista del cielo notturno. Questi quattro raggi laser sono specialmente concepiti per combattere questa turbolenza. I raggi ...

Astronomia : scoperte stelle “intruse” nella Via Lattea - arrivano dalla Grande Nube di Magellano : Le analisi preliminari, riportate da Science, tratte dal catalogo di 1,3 miliardi di stelle compilato dal satellite Gaia, dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno consentito la scoperta di due stelle “intruse” nella Via Lattea, velocissime, ma che arrivano da un’altra galassia, la Grande Nube di Magellano. Grazie a Gaia, un’enorme banca dati è stata messa a disposizione di tutta la comunità scientifica: si è spalancata ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Astronomia : NGC 6231 - ritratto di famiglia per ammassi di stelle : Le stelle non nascono quasi mai da sole. Quello che succede è che una grande regione, ricca di gas e polveri, si addensa in vari punti dando vita a centinaia o migliaia di stelle. Anche il nostro Sole, ritengono gli astronomi, potrebbe essere nato in un ammasso stellare di questo tipo, e le sue compagne di viaggio si sarebbero poi disperse nello spazio. A causa della loro intensa attività di formazione stellare, gli ammassi molto giovani possono ...

Astronomia : il James Webb Space Telescope della NASA potrebbe individuare le prime stelle e i primi buchi neri dell’universo : Le prime stelle nell’universo si sono accese circa 200-400 milioni di anni dopo il Big Bang. Osservare queste primissime stelle individuali ad una distanza così enorme normalmente sarebbe un’impresa per qualsiasi telescopio spaziale. Tuttavia, con le giuste condizioni e un pizzico di fortuna, il James Webb Space Telescope della NASA, che sarà lanciato a maggio 2020, sarà in grado di catturare la luce di singole stelle di quella prima ...

Astronomia : pronto il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora - “dalla missione Gaia risultati straordinari” : E’ stato realizzato il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora: comprende immagini e colori di quasi due miliardi di stelle e oltre 14.000 asteroidi mai visti finora. Il risultato si deve al satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l’Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi): è stato presentato oggi a Berlino, nella mostra internazionale ...

Astronomia : SPHERE rivela uno zoo di dischi intorno alle giovani stelle : Nuove immagini ottenute con lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO stanno rivelando con un dettaglio mai raggiunto finora alcuni dischi di polvere che circondano giovani stelle vicine: mostrano una bizzarra varietà di forme, dimensioni e strutture, tra cui il probabile effetto dei pianeti che si stanno ancora formando. Lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile ...