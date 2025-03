Justcalcio.com - Liverpool collegato con Rayan Cherki

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Ilè interessato a firmareda Lione nella finestra di trasferimento estivo, secondo Il sole. Il rapporto nel tabloid britannico ha rivelato che il Ligue 1 Club Lyon è pronto a venderealla fine della stagione.Tuttavia,dovrà affrontare una forte concorrenza nella loro ricerca per firmarequest’estate. Il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund hanno già espresso interesse per l’ala francese, che ha anche club in Italia che lo segue.è arrivato attraverso il sistema giovanile di Lione per affermarsi nella prima squadra. L’ala ha segnato otto gol e ha dato 18 assist in 34 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione. Il giocatore francese di alto livello di 21 anni ha segnato 25 gol e finora ha dato 42 assist in 175 presenze per Lione nella sua carriera.