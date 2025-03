Lanazione.it - Intrappolati nello ’zoo di vetro’. Sulle tracce di una storia familiare

Leggi su Lanazione.it

Sul palco dei Rinnovati arriva ‘Lo zoo di. La, scritta dal celebre drammaturgo statunitense Tennessee Williams, è il nuovo appuntamento della stagione dei Teatri di Siena, per la programmazione del ‘Sipario rosso’, in scena oggi e domani alle 21, domenica alle 17. Sul palco Mariangela Dabbraccio, una delle ‘muse’ di Giorgio Albertazzi, Gabriele Anagni, volto celebre de ‘Il Paradiso delle signore’, Elisabetta Mirra e Pavel Zelinskiy, diretti dalla regia di Pier Luigi Pizzi. "Sogni, paure, sentimenti, rimorsi, illusioni – si legge nelle note di regia – in un testo che tocca l’anima e ci ricorda cosa significhi inseguire la propria vocazione. I personaggi di questasi muovononel loro simbolico zoo di vetro, i loro sentimenti arrivano come un’onda al profondo delle nostre anime e le loro parole ci attraverseranno il cuore".