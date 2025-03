Lanazione.it - In trappola la banda dei furti, la base era in un camping

Lucca, 21 marzo 2025 – Martedì sera, a San Miniato, i Carabinieri della Compagnia di Lucca hanno arrestato tre albanesi, un 28enne, un 27enne e un 24enne, domiciliati rispettivamente a Monopoli Val d’Arno (Pisa), Altopascio e Monsumanno Terme (Pistoia), tutti con diversi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, per il reato di tentato furto in abitazione. Laera già da tempo nel mirino di un’indagine della Procura di Lucca suinelle case. Alle ore 19 di martedì i tre giovani, insieme a un quarto complice al momento non identificato, sono entrati in azione a Pontedera in località “La Rotta”, sulla via Tosco Romagnola: dopo essersi arrampicati su un terrazzino di un’abitazione e aver neutralizzato l’impianto di videosorveglianza, con un grosso cacciavite hanno forzato una porta finestra del soggiorno e sono entrati in casa dove sono stati sentiti dai proprietari di casa che erano al piano inferiore.