Roma Pellegrini è pronto | il capitano prepara la stagione del riscatto

Deve essere la sua stagione. Lorenzo Pellegrini, capitano e anima della Roma, ha deciso di rilanciarsi proprio lì dove è cresciuto. Niente sirene estive o voci di addio: la sua rinascita dovrà passare per Trigoria, anche a costo di stringere i denti. Il primo passo è stato l’intervento di settoplastica a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, necessario per correggere una vecchia frattura al naso rimasta irrisolta per troppo tempo. “Respirava male da anni – raccontano a Trigoria – ma ha sempre continuato a giocare”. Ora, con l’inizio dell’era Gasperini, Pellegrini è ai box ma pronto ad accelerare il recupero: l’obiettivo è rientrare tra fine agosto e inizio settembre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini è pronto: il capitano prepara la stagione del riscatto

In questa notizia si parla di: roma - pellegrini - capitano - stagione

Cinquecento giovani pellegrini a Roma per le esequie di papa Francesco - È confermata la partecipazione di oltre 500 pellegrini adolescenti della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve al loro Giubileo a Roma, in programma il prossimo fine settimana, guidato dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti, catechisti e giovani animatori degli.

Turisti e pellegrini, Roma paralizzata. C'è chi chiede più smart working e giorni da “bollino rosso” - Il flusso di turisti già previsto in occasione delle belle e soleggiate giornate di primavera, in un periodo costellato di festività e ponti.

Roma verso il Conclave, nuove misure di sicurezza al via da mercoledì: la mappa e i flussi di pellegrini - Le nuove misure di sicurezza scattano alle ore 7 di mercoledì, con la prima messa di apertura del Conclave.

Pellegrini è già a Trigoria: il capitano vuole la scossa Corriere dello Sport (J.Aliprandi) Per Lorenzo Pellegrini quella che sta per iniziare sarà la stagione della verità . Reduce da un infortunio e da due anni difficili, il capitano della Roma vuole ritrovare sé stess Vai su Facebook

Roma, tutto il gruppo è a Trigoria: ci sono anche Dybala e Pellegrini. Il punto sul recupero del capitano https://tuttomercatoweb.com/serie-a/roma-tutto-il-gruppo-e-a-trigoria-ci-sono-anche-dybala-e-pellegrini-il-punto-sul-recupero-del-capitano-2124027… Vai su X

Stagione finita per Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma si opera; Infortunio Pellegrini, lesione al tendine per il capitano della Roma: stagione finita; Pellegrini, stagione finita.

Roma, Dybala corre per Gasp. Capitan Pellegrini ai box dopo l’operazione al naso - Stop per Salah Eddine Pellegrini ancora a parte dopo i problemi al tendine ... Come scrive roma.repubblica.it

La Roma torna a Trigoria, primo allenamento per Gasp. Out Pellegrini, Ferguson si avvicina - NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Si legge su msn.com