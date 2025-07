Tor Vergata aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1 | svolta per la viabilità verso il Giubileo

Roma Est cambia volto. Da oggi, martedì 15 luglio, è ufficialmente aperto al traffico il nuovo ponte ad arco sull’autostrada A1 che collega via di Passo Lombardo all’area delle Vele di Calatrava, cuore del Giubileo dei Giovani in programma dal 2 al 3 agosto. L’infrastruttura, realizzata da Anas con un investimento di 28,4 milioni di euro, sostituisce due vecchi cavalcavia e rappresenta un’opera attesa da oltre vent’anni. Il ponte, lungo 83 metri, è sospeso da 23 coppie di pendini e ha richiesto un complesso sistema di varo con martinetti idraulici. Viabilità rivoluzionata nel VI Municipio. Non solo il ponte: l’intervento ha previsto due nuove rotatorie, sette rampe di collegamento, chilometri di complanari, oltre a un’area riqualificata da 216. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tor Vergata, aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1: svolta per la viabilità verso il Giubileo

