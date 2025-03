Ilfoglio.it - Dietro a Sassuolo, Pisa e Spezia c'è una Serie B imprevedibile

LaB sta diventando un caso, e per una volta è una bella notizia. Eccezion fatta per, che ricordano gli uomini di classifica di una grande corsa a tappe, ormai staccati dal resto del gruppo che si litiga i piazzamenti secondari, il resto del campionato cadetto si sta rivelando una tonnara quasi senza precedenti. È vero, c’è la Cremonese che sta faticosamente cercando di rientrare sulla testa della corsa, come dimostra il clamoroso ribaltone di Palermo, e anche il Catanzaro è decisamente in salute. Per il resto, regna l’assoluta indecifrabilità. Leggere la classifica dellaB dopo trenta giornate è un’esperienza lisergica: tra l’ottavo posto del Bari, ultimo piazzamento utile per aggrapparsi al treno del playoff promozione, e il diciannovesimo della Salernitana, mestamente penultima con gli stessi punti del Mantova, c’è un margine inferiore rispetto a quello che inA divide l’Udinese (decima) e il Como (tredicesima).