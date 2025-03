Internews24.com - Carlos Augusto a Dazn: «Questa vittoria è per i tifosi! Altro gol di testa? Lavoriamo tanto sui piazzati…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’esterno dell’Inter,, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in campionato contro l’Atalanta con un suo golGrandissima ed importanteper l’Inter di Simone Inzaghi, che nel big match del Gewiss Stadium batte 0-2 l’Atalanta e si porta al primo posto in solitaria, staccando il Napoli di Conte, ora lontano 3 punti dai nerazzurri. Marcature aperte dal gol di, che nel post partita, ha parlato cosi ai microfoni di. Ecco le parole del brasiliano:- «Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Merito di tutti, sapevamo fosse difficile, però siamo entrati concentrati e cattivi. Laè per i tifos»GOL DA CORNER SU ASSIST DI CALHANOGLU- «Lo ringrazio,sui piazzati in settimana. La, però, è per i compagni che hanno lottato tutto.