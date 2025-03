It.insideover.com - Il negoziato: Trump insiste ma non troppo, Putin non scopre le carte, Zelensky si preoccupa

Il fatto che Vladimir, di fronte alla proposta di una tregua di trenta giorni, non abbia detto né sì né no può stupire solo due categorie di persone: quelli che hanno scelto con tanta intensità di abbracciare la causa di Kiev da sposarne anche la propaganda; e quelli che si sono persi gli eventi dell’ultimo anno. I primi hanno dato per scontato che l’accordo raggiunto a Gedda tra la delegazione della Casa Bianca e il presidente ucrainoequivalesse a una “tregua”. Dimenticando che le tregue non si firmano con gli alleati, quali tuttora sono gli Usa per l’Ucraina, ma con i nemici. I secondi forse non hanno capito che nell’ultimo anno la Russia (e non è che la cosa ci piaccia, perché violare i trattati internazionali e invadere un Paese altrui è cosa che non avrebbe raccogliere premi) ha vinto la guerra: non è crollata sotto le sanzioni internazionali, non è stata isolata nel mondo, la sua macchina bellica ha mostrato di potersi contrapporre a quelle occidentali riunite e sul campo ha conquistato il 20% del territorio ucraino riuscendo nel contempo a cacciare dalla regione di Kursk le truppe ucraine che ne avevano occupato un pezzo nell’agosto dell’anno scorso e che l’hanno sempre più faticosamente difeso (pare che l’operazione sia costata circa 70 mila uomini tra morti, feriti e prigionieri) fino ai giorni scorsi.