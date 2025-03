Europa League Lazio-Viktoria Plzen 1-1 | biancocelesti ai quarti

Leggi su .com

(Adnkronos) – Laavanza aidi finale di. Lasoffre, va in svantaggio ma reagisce, trova il gol del pari e avanza aidi finale dieliminando il. Dopo la vittoria di una settimana fa in Repubblica Ceca ai biaconcelesti basta dunque un pareggio per 1-1 allo stadio Olimpico per arrivare tra le prime otto della seconda competizione europea per club. Vantaggio degli ospiti al 52? con Sulc e gol qualificazione di Romagnoli al 77?. Ora i capitolini affronteranno i norvegesi del Bodo Glimt, vincitori sull’Olympiacos nel doppio confronto. Andata il 10 aprile e ritorno una settimana dopo. subito un’ammonizione al 1? per Dweh che compie un brutto intervento su Zaccagni, che resta a terra dolorante. L’arbitro va al Var ma non cambia il colore del cartellino per il giocatore ospite.