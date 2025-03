Inter-news.it - Atalanta-Inter, Inzaghi torna alle certezze. La probabile formazione

L’attende l’ultimo impegno contro l’prima della sosta, che sarà probabilmente il più tosto in campionato. Simonesi affidarimaste, la.PRESENTI! – Simonefa scelte in base a chi è presente o meno.inizierà con diverse defezioni da una parte e dall’altra, ma soprattutto per l’natore piacentino. Non sarà parte del match Federico Dimarco e lo accompagneranno Matteo Darmian e Nicola Zalewski. L’allarme sulla sinistra è rientrato a partire da martedì, quando per la prima volta èto titolare Carlos Augusto. Il brasiliano ha dato buoni segnali e sarà confermato anche nel weekend. Dall’altra parte ovviamente non può mancare Denzel Dumfries, uomo del momento in casa meneghina. Reduce dalla prima con la fascia da capitano l’olandese avrà enormi responsabilità contro la terza forza del campionato.