Rapine in casa con coltello alla gola | Dammi soldi e oro

L’intrusione in. Unpuntato. Le richieste pressanti per un bottino sempre più consistente. E una rabbia crescente. "Mi prendi in giro. Vedi che l’oro ce l’hai?". Sono le urla rivolte a una donna italiana di 44 anni che è stata rapinata insua, sotto gli occhi della figlia di 11 anni, lo scorso 12 febbraio in piazzale Selinunte nel quartiere popolare di San Siro. Poi, lo scorso 2 marzo, nella trappola dello stesso malvivente e del complice sono finiti due anziani, una donna di 86 anni e il fratello di 82. Ma il presunto autore dei colpi, un egiziano di 21 anni, irrere sul territorio e con precedenti di polizia, ora è in carcere (mentre il complice è ancora ignoto). A individuarlo, gli agenti del commissariato Bonola coordinati dal dirigente Antonio D’Urso e dfunzionaria Federica Fimiani.