Oasport.it - LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: 80 km al traguardo, si accende la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Van Aert sembra decisamente attivo e combattivo. Occhio che il belga vuole far saltare il banco quest’oggi.15.13 L’azzurro perde terreno nel corso dell’ascesa, ma rimane tranquillamente nel gruppo.15.12 Molto bene Milan! Jorgenson adotta la stessa tattica vista in precedenza, l’azzurro si accoda alla ruota dello statunitense ed occupa la seconda posizione del gruppo.15.10 Inizia il Kruisberg (1.3 km al 5.3%).15.10 Il gruppo rientra: distacco di poco più di 1’30” dai fuggitivi.15.08 Il gruppo non è staccato di molto dal plotone di Van Aert. Divario di circa 10? tra i due gruppetti.15.07 Meno di 80 km al.15.06 E’ un gruppetto interessante. Van Aert guida la pattuglia, c’è anche Matteo Trentin: nel frattempo è stato ripreso Narvaez.