Terzotemponapoli.com - Paganin: “Passo avanti del Napoli verso lo Scudetto, ma…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Massimo: “dello, ma ancora tante partite e difficoltà dietro l’angolo. Mancato sostituto di Kvara? Il 3-5-2 una soluzione che sta dando i suoi frutti”Massimo, ex calciatore, tra le tante, di Inter e Bologna, oggi opinionista e commentatore sportivo, ha espresso la sua opinione in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it. Tanti i temi toccati, tra cui la stagione deldi Conte. Di seguito il pensiero disulla corsa degli azzurrilo. Un passetto indelavvicina un po’ Conte allo: quanto è grave, però, il fatto di non aver sostituito Kvara (avendo perso anche Neres)?“Sì, è uninquello del: per di più in un turno nel quale siache Inter giocavano due partite difficili.