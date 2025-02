Ilrestodelcarlino.it - De Pascale ritira l’autonomia. E sul fine vita non arretra: “Serve una legge nazionale”

Bologna, 19 febbraio 2025 – No aldifferenziata. Nel giorno in cui la Regione approva la risoluzione perre la procedura avviata nel 2017, Michele deinterviene anche sul “delicatissimo” tema delribadendo quanto dichiarato anche in campagna elettorale: “L’idea che in 20 regioni esistano 20 sistemi diversi per decidere come affrontare questa fase così complessa è inaccettabile”. Per l’ex sindaco di Ravenna “è gravissimo che non ci sia un quadro univoco in tutta Italia” sul suicidio assistito: “Quelli che più si oppongono sono gli stessi che voglionodifferenziata. Poi dicono ‘la Regione non si permetta di legiferare su questo’.”. L’Emilia-Romagna aveva adottato una delibera su cui pende un ricorso al Tar, mentre sulladella Toscana c’è l’impugnativa della Corte Costituzionale: “Abbiamo due strade diverse per arrivare allo stesso risultato”, chiosa de, quindi prima di unaregionale “ha senso vedere questi aspetti di ricorso”.