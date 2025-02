Ilgiorno.it - Bellano addio, il maresciallo Ernesto Maccadò si trasferisce a Torno: questione di set

(Como) – Almeno sul piccolo schermo il, il fortunato personaggio protagonista di tanti romanzi dello scrittore Andrea Vitali, dovrà ‘tradire’ la suaper trasferirsi sull’altro ramo del Lario, in provincia di Como, dove per esigenze di copione sarà più facile ricostruire il paese così com’era negli anni Venti. Proprio ieri sono iniziate le riprese della fiction - quattro puntate destinate a Rai1 - a, che ha parecchia confidenza con ciak e cineprese visto che qui furono girati molti degli esterni della soap Mediaset ‘Vivere’, in onda dal 1999 al 2008. “Siamo molto contenti di ospitare la troupe - spiega il sindaco Rino Malacrida, che non si è perso le prime scene girate in paese - Ci hanno scelto dopo un sopralluogo nei mesi scorsi, erano alla ricerca di un contesto che potesse ricostruire l’immagine del lago com’era un tempo e da questo punto di vistaha saputo conservare le proprie peculiarità”.