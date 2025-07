Milano indagato anche il sindaco Sala | Appoggiò un piano di affari occulto

C'è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fra gli indagati della maxi inchiesta sull'urbanistica che mercoledì ha portato la Procura, diretta da Marcello Viola, a chiedere gli arresti domiciliari dell'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, e il fondatore di Coima, Manfredi Catella. Due le ipotesi dei pm Petruzzella-Filippini-Clerici-Siciliano a carico del primo cittadino: concorso, assieme a Tancredi, nelle false dichiarazioni dell'ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, per cui viene chiesta la custodia cautelare in carcere anche con accuse di corruzione, e che avrebbe agito nel suo ruolo di presidente in "totale conflitto di interesse" ricevendo "incarichi privati dagli operatori della finanza immobiliare e proprietari di aree".

