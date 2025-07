Freschi, frizzanti ed energizzanti, i nuovi jus agrumati e acquatici sono la risposta olfattiva alle giornate più calde, tra note di limone, zenzero, menta e muschi eterei. Come un sorso ghiacciato in una giornata limpida, alcune fragranze sanno regalare alla pelle la stessa sensazione di freschezza improvvisa e rigenerante. La profumeria di oggi interpreta questo bisogno con composizioni leggere ma costruite con precisione, fatte di contrasti aromatici, trasparenze agrumate e accordi acquatici che brillano come luce su uno specchio d’acqua. La freschezza non è solo una sensazione ma un linguaggio, espresso con note di limone, bergamotto, pompelmo, aldeidi frizzanti e sfumature verdi e muschiate che asciugano, rinfrescano e rivitalizzano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Profumi che dissetano la pelle, come un sorso di limonata d’estate