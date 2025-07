Savona Newcastle, l’eclettico difensore della Juventus potrebbe essere il giocatore sacrificato dalla Vecchia Signora nonostante il rinnovo. Il calciomercato Juventus continua a lavorare intensamente in sede di trattative, non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche per le possibili cessioni. Tra i calciatori seguiti da diverse squadre, figura il nome di Nicolò Savona, giovane difensore centrale classe 2003. Sky Sports UK ha riportato che il Newcastle si è fatto avanti per il talento bianconero, dopo una stagione che ha visto i “Magpies” qualificarsi alla Champions League. Il club inglese ha giĂ avviato i contatti con la Juventus e gli agenti del giocatore per sondare la possibilitĂ di portarlo in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Savona Newcastle, cominciano le trattative tra le due parti! L’addio potrebbe consumarsi nonostante quel particolare avvenuto un mese fa