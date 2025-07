Allieva del Conservatorio in partenza per un concerto ma le rubano il violoncello | Aiutatemi a ritrovarlo

Stava per partire per un concerto, ma il suo violoncello è sparito. È un’allieva del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, Francesca Gesualdi, insieme al suo docente, a lanciare un appello sui social, dopo il furto dello strumento musicale. Il violoncello le è stato rubato intorno alle 16.20. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: violoncello - allieva - conservatorio - concerto

Il Conservatorio Rinaldo Franci al 50° @Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano con il Festival Itinerante Ravel. Sabato 12 luglio, alle 18, Leonardo Ricci al violino, Rebecca Ciogli al violoncello e Lorenzo Rossi al pianoforte, rappresenteranno il Cons Vai su Facebook

Allieva del Conservatorio in partenza per un concerto, ma le rubano il violoncello: “Aiutatemi a ritrovarlo”; Domenica 1 dicembre quarto appuntamento della stagione concertistica del Centro Arte Vito Frazzi; Concerto del duo Mosa - Andaloro alla Biblioteca Comunale di San mango d’Aquino.

Conservatorio, gli allievi protagonisti Concerto in streaming - Un viaggio nei ‘Percorsi di musica da camera nel ‘900 storico’ con il concerto del Conservatorio Frescobaldi in streaming. Scrive ilrestodelcarlino.it

Violoncelliade!, solo violoncelli per il concerto in Conservatorio - ” di Luca Signorini approda al San Pietro a Majella (ore 18) con un concerto/presentazione ... Come scrive ilmattino.it