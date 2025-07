Emma Navarro stuzzica Sinner | Ho visto Wimbledon e sono un po' preoccupata Devi lavorare per me

Jannik Sinner e Emma Navarro giocheranno assieme il torneo di doppio misto agli US Open. La tennista americana ha chiesto al campione di Wimbledon di allenarsi di più a rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Emma Navarro, la tennista scelta per il doppio misto con Sinner - La 24enne miliardaria farà coppia con il tennista italiano agli US Open: in tabellone anche Errani e Vavassori, campioni in carica e Paolini-Musetti

