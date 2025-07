James Gunn cancella il film di Luca Guadagnino Sgt Rock? Non era all’altezza sarebbe stato un disastro

Il cineasta e co-responsabile dei DC Studios spiega perchĂ© il progetto con Luca Guadagnino alla regia e Colin Farrell protagonista è stato improvvisamente abbandonato, nonostante la pre-produzione fosse giĂ avviata. James Gunn, attualmente impegnato nella guida creativa dei DC Studios, ha confermato la cancellazione di un film che era giĂ in fase avanzata di sviluppo. Si trattava di un progetto legato al personaggio di Sgt. Rock, che avrebbe visto Luca Guadagnino alla regia e Colin Farrell nel ruolo principale. Il film, un war movie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, sembrava pronto per le riprese, ma è stato interrotto a un passo dalla produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn cancella il film di Luca Guadagnino, Sgt. Rock? “Non era all’altezza, sarebbe stato un disastro”

