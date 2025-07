La Fiorentina continua a monitorare Asllani, centrocampista dell’Inter, per rinforzare la propria mediana. Le richieste dei nerazzurri. Kristjan Asllani, classe 2002, è uno dei giovani talenti in crescita dell’ Inter, ma la sua permanenza in nerazzurro sembra essere a rischio, almeno per il momento. Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha indicato Asllani come uno degli obiettivi per il centrocampo della squadra viola, con il centrocampista albanese che rappresenta una soluzione di qualitĂ per rinforzare il reparto mediano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prescelto iniziale di Pioli era stato BernabĂ© del Parma, ma il centrocampista ha scelto di rimanere con il club gialloblĂą, almeno per ora. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Asllani Inter, adesso la Fiorentina fa sul serio! Il centrocampista resta un obiettivo, ma la richiesta nerazzurra si alza