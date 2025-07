Un classico dell' estate il Forlì sfida il Cesena allo stadio Morgagni nel memorial Silver Sirotti

È tutto definito per l’ottava edizione del memorial Silver Sirotti, che si giocherà sabato 26 luglio alle ore 20:30 allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì. La sfida tra Forlì e Cesena, che chiuderà il ritiro precampionato del Cavalluccio di Acquapartita, sarà l’occasione per ricordare il capotreno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Lega Nazionale Dilettanti: Forlì sfida Sambenedettese e Livorno per lo scudetto - Subito in campo per lo scudetto. La Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ieri ha diramato i gironi e il calendario della prima fase della poule: tre gironcini, con altrettante squadre, che metteranno in palio l’accesso alle semifinali del torneo nazionale.

Chemco Puianello sfida Forlì per un posto alle finali nazionali di basket femminile - Ultima e decisiva giornata di regular-season per la Chemco Puianello (46) che ospita il fanalino di coda Forlì (0) alle 20.

Forlì sfida la Sambenedettese nella Poule Scudetto di Serie C al Morgagni - Prove tecniche di serie C oggi (ore 18) al ‘Morgagni’: scatta la Poule Scudetto e il Forlì vuol ballare la Samb (a).

