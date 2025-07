Coldplay e la kiss cam del caos | CEO beccato con la collega la rete esplode VIDEO

Un momento di intrattenimento si trasforma in caos social e aziendale. Durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, la tradizionale kiss cam si è trasformata in un vero e proprio terremoto mediatico. Sul maxischermo, davanti a decine di migliaia di spettatori, sono apparsi Andy Byron, CEO della tech company Astronomer, e Kristin Cabot, direttrice delle risorse umane della stessa azienda. L'immagine dei due in atteggiamenti affettuosi ha fatto il giro del web in pochi minuti, sollevando pesanti sospetti su una presunta relazione extraconiugale.

Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video - Le braccia intrecciate una all’altra, in un tenero abbraccio. Poi l’imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere.

La kiss cam al concerto dei Coldplay smaschera il presunto tradimento dell'ad di Astronomer - A un certo punto la kiss cam inquadra una coppia tra il pubblico, ma subito i due si nascondono dall'inquadratura. Lo riporta msn.com

