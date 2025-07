Comune commissariato per mano di Festa | il Pd chiarisce

Tempo di lettura: 3 minuti “È chiaro agli avellinesi, in maniera inequivocabile: a far cadere Laura Nargi è stato il tradimento di Gianluca Festa. È stato il tradimento di quei dieci consiglieri comunali che hanno voltato le spalle alla propria sindaca e hanno scelto di chiudere questa pagina amministrativa”. Così Luca Cipriano, capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico, a margine del Consiglio comunale che ha decretato la fine dell’amministrazione guidata da Laura Nargi. “Noi eravamo all’opposizione, quindi è evidente che abbiamo mantenuto la nostra coerenza. Ma a far cadere Laura Nargi, a bloccare la città di Avellino e a causare questo lungo periodo di commissariamento, è s tato Gianluca Festa che – mi dispiace dirlo – da quando è protagonista della vita politica cittadina, cioè dal 2019, ha paralizzato Avellino, tenendola legata alle sue vicende personali, giudiziarie e al proprio destino politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Comune commissariato per mano di Festa”: il Pd chiarisce

