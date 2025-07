Bambino di 5 mesi muore in un villaggio turistico dormiva nel letto con i genitori | Era privo di sensi e perdeva sangue dalla bocca

Sarà necessario attendere i risultati degli accertamenti istologici, dopo l'autopsia effettuata oggi, per chiarire le cause della morte del bambino di cinque mesi avvenuta nella notte tra.

Dramma in villaggio turistico a Carovigno: bimbo di 5 mesi muore nel sonno, dormiva con i genitori protetto da cuscini Redazione online Redazione online Neonato La famiglia originaria di Frosinone era in vacanza: vano ogni tentativo di rianimare il piccolo D Vai su Facebook

