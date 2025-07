Apertura della Lidl | slitta ancora l’inaugurazione ma adesso c’è la data certa

Tempo di lettura: < 1 minuto Era l’ultimo tassello del mosaico. Mancava la data di apertura della nuova sede della Lidl di viale dell’Università . Una data che ha subito degli slittamenti nel corso del tempo. Dall’iniziale periodo di gennaiofebbraio si è passati al 24 luglio come ipotesi più probabile. Ma ci sarà da aspettare ancora una settimana visto che sul grande logo è apparsa come data di partenza del servizio al cliente il 31 luglio. Insomma non c’è più burocrazia che tenga, l’attesa sta per finire. Meno di due settimane e finalmente la Lidl aprirà le porte della sua nuova sede a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

