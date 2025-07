Tarantini Time Quotidiano “Alla luce dei gravi fatti di cronaca, è evidente che le rassicurazioni istituzionali sulla sicurezza a Taranto e provincia non corrispondono alla realtĂ . Nonostante le statistiche ufficiali parlino di un calo dei reati, si registra un netto aumento di episodi criminali – in particolare reati predatori – e resta sottaciuto un dato preoccupante: moltissimi cittadini non denunciano piĂą i reati subiti”. Così Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del Siulp. L’ultima sparatoria nel quartiere Tamburi – con un morto, tre feriti e una persona in coma – è solo l’ennesimo segnale di un’escalation criminale che non può piĂą essere ignorata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Siulp a Governo e Viminale: “servono rinforzi a Taranto, subito”