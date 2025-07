Sondaggi politici quali partiti sono cresciuti e quali crollati in mille giorni di governo Meloni

Fratelli d'Italia ha continuato a crescere, ma sono soprattutto Pd e Verdi-Sinistra che negli ultimi mille giorni, dall'inizio del governo Meloni, hanno fatto salti in avanti nei consensi. Il M5s, invece, è calato parecchio. Lo mostra la nuova Supermedia di sondaggi politici di Youtrend. La fiducia del governo, intanto, è in calo: solo un italiano su tre ha un parere favorevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi, aprile “magico” per FdI, mese tragico per Elly Schlein. Il governo ha più consensi che all’inizio - Aprile “magico” per Fratelli d’Italia, centrodestra e governo. Ad oltre metà della legislatura – iniziata a ottobre 2022 – il governo Meloni scoppi di salute, sta meglio che all’inizio.

Sondaggi politici, Fdi cresce ancora, ma scendono gli altri partiti al governo: testa a testa FI-Lega - Secondo l'ultimo Barometro politico dell'Istituto Demopolis, Fdi è in crescita, al 29,5%. Ma scendono Forza Italia e Lega.

Sondaggi politici, balzo del Pd che lancia la rimonta: in calo la coalizione di governo - L’esito delle elezioni comunali e la mobilitazione dei referendum su lavoro e cittadinanza ha fatto bene, almeno sotto il punto di vista dei sondaggi, al Pd.

Sondaggi politici 2025, 1000 giorni Governo Meloni/ FdI +6% sul Pd. Leggi top: RdC cancellato e femminicidio - Sondaggi politici YouTrend sui 1000 giorni del Governo Meloni: partiti, top&flop delle leggi approvate e fiducia generale. Lo riporta ilsussidiario.net

Dopo mille giorni di governo, una sola certezza: la rivoluzione promessa da Meloni non c’è stata - I mille giorni del governo Meloni visti dai giornali italiani: tra trionfalismo e qualche timida critica c'è una sola certezza, la rivoluzione promessa ... Riporta fanpage.it