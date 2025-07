Molestata tre volte dal primario del reparto | lui patteggia 11 mesi per violenza sessuale

Arezzo, 17 luglio 2025 – Il primario di un ospedale aretino ha patteggiato una pena di 11 mesi (pena sospesa) per violenza sessuale nei confronti di una dottoressa del suo stesso reparto che secondo l’accusa avrebbe molestato. I fatti contestati risalgono al maggio 2024 mentre la sentenza è stata emessa nella primavera scorsa. Tutto è partito a seguito della segnalazione della dottoressa alla Usl: ha riferito di essere stata molestata e ha presentato la segnalazione per violazioni del codice deontologico. La donna ha riferito di tre episodi ravvicinati nel tempo in cui il primario l’avrebbe molestata, uno di questi sarebbe avvenuto in sala operatoria, anche se gli altri medici presenti avrebbero riferito di non essersi accorti di nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Molestata tre volte dal primario del reparto”: lui patteggia 11 mesi per violenza sessuale

