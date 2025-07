Palazzo Marino nella bufera. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, figura tra i 74 indagati dell’inchiesta urbanistica, per cui sono stati chiesti i domiciliari anche per l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi. La premier Giorgia Meloni rimarca: “Penso che la magistratura debba fare il suo corso. Per quanto riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l’automatismo delle dimissioni”. E poi aggiunge: “Credo siano scelte che il sindaco debba fare sulla base della sua capacitĂ , in questo scenario, di governare al meglio. Non cambio posizione in base al colore politico degli indagati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, pressing su Sala. Meloni: “No automatismo avviso garanzia-dimissioni”