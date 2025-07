Fumo dal cruscotto con auto in marcia | spavento per conducente

TORCHIAROLO - Grosso spavento nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, per il conducente di un'auto interessata da un principio d'incendio sulla litoranea Sud del Brindisino, nell'area del comune di Torchiarolo, all'altezza Lido Presepe. Mentre guidava, l'uomo ha notato del fumo uscire dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: fumo - auto - spavento - conducente

Spaventoso, fumo dal cofano e l’auto prende improvvisamente fuoco: mamma e bimbo a bordo - Ci sono momenti in cui l’istinto e la prontezza possono davvero fare la differenza. Quando qualcosa va storto all’improvviso, l’importante è mantenere la calma, valutare rapidamente la situazione e agire senza esitazione.

Fumo dal cofano, si mette in salvo. L’auto prende fuoco: altre 7 in fiamme - L’ipotesi di un gesto doloso è stata subito esclusa dalle forze dell’ordine e dal sindaco Marco Pozza che ha parlato, sui social, di "autocombustione.

Narni, prima il fumo poi le fiamme: auto prende fuoco lungo la strada Tiberina - Auto in fiamme nei pressi di Narni sabato mattina. Intervento dei vigili del fuoco lungo la strada Tiberina, dove un’auto (una Volvo) ha iniziato a emettere fumo prima di prendere fuoco con conseguenti fiamme.

Fumo dal cruscotto con auto in marcia: spavento per conducente; Bellaria Igea Marina. Fumo e fiamme dal cofano di un’auto su via Ravenna, danni al veicolo e solo un grande spavento per la conducente; Grande fumo nero in via Milano a Como: auto prende fuoco, completamente distrutta dal rogo, conducente illeso.

Auto in fiamme a Rezzato, la conducente riesce a scappare ... - RaiNews - Auto in fiamme a Rezzato, la conducente riesce a scappare dall'abitacolo Una giovane donna ha visto il fumo uscire dal cofano ed è uscita appena prima che l'auto prendesse fuoco. Da rainews.it

Fumo dal cofano, l'auto si incendia: il conducente riesce a uscire dall ... - Un uomo al volante della sua auto si è accorto che ha cominciato ad uscire del fumo dal cofano ... ilgazzettino.it scrive