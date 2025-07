Bambino morto a cinque mesi nel letto | autopsia effettuata risultati entro 60 giorni

BRINDISI – È stata effettuata l'autopsia sul corpo del bambino di cinque mesi originario di Alatri (Frosinone) che la notte del 14 luglio è deceduto all'interno di una struttura ricettiva sul litorale di Carovigno. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Domenico Urso, che ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Un bambino di cinque mesi è morto all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivato all’alba di oggi, lunedì 14 luglio, in gravi condizioni. La tragedia ha colpito una famiglia di Alatri (in provincia di Frosinone) in vacanza in Puglia. La famiglia alloggiava in un r Vai su Facebook

Bimbo di 5 mesi morto nel sonno a Carovigno, giovedì l'autopsia Vai su X

Bambino di 5 mesi muore in un villaggio turistico, dormiva nel letto con i genitori: «Era privo di sensi e perdeva sangue dalla bocca» - Sarà necessario attendere i risultati degli accertamenti istologici, dopo l'autopsia effettuata oggi, per chiarire le cause della morte del bambino di cinque mesi avvenuta nella notte ... Lo riporta msn.com

Bimbo di 5 mesi morto a Carovigno, si attendono esami istologici - Sarà necessario attendere i risultati degli accertamenti istologici, dopo l’autopsia effettuata oggi, per chiarire le cause della morte del bambino di cinque mesi avvenuta nella notte tra domenica e l ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it