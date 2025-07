Sanità in Mugello | Ancora poche certezze e molte incognite

Firenze, 16 luglio 2025 – "Nonostante le rassicurazioni pubbliche e le promesse ufficiali, sulla sanità del Mugello continuano a pesare dubbi e incertezze". Il comitato per la difesa della Sanità Pubblica-Mugello, dopo la recente visita del presidente della Regione Eugenio Giani ai cantieri dell'ospedale di Borgo San Lorenzo e del nuovo poliambulatorio, torna a chiedere chiarezza sul futuro della sanità territoriale. Al centro della questione, la promessa – fatta proprio da Giani – di dotare finalmente la struttura ospedaliera di Borgo di una risonanza magnetica, strumento essenziale per garantire un livello tecnologico allineato agli altri nosocomi dell'Asl Toscana Centro.

