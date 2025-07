Omos non appare da tempo in WWE, ma negli ultimi giorni sono venuti fuori aggiornamenti per quanto riguarda la sua situazione, infatti sembra che la federazione abbia deciso di far lottare il gigante nigeriano in federazioni internazionali. Negli ultimi mesi Omos ha lottato in Giappone, nella Pro Wrestling NOAH, ma ciò non significa che la WWE abbia perso interesse nei suoi confronti, infatti si sta discutendo di un suo possibile approdo in AAA federazione messicana, acquisita dalla WWE negli scorsi mesi. Perchè Omos non è rimasto a lungo in NOAH?. In una recente intervista a GamblingIndustryNews Omos ha spiegato il motivo del perchè il suo periodo in Giappone sia durato cosi poco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Svelati i piani per Omos