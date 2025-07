Napoli a Dimaro | c’è l’annuncio ufficiale su Buongiorno e Gilmour

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Buongiorno e Gilmour. Dopo tantissime settimane di calciomercato, di fatto, oggi in casa Napoli ha ripreso a parlare il campo. Gli azzurri, infatti, hanno iniziato il primo ritiro di questo precampionato, ovvero quello di Dimaro. In Trentino, di fatto, c’era tantissimo entusiasmo per i campioni d’Italia in carica, i quali hanno giĂ sostenuto una prima partitella sul campo di Carciato. Anche se tra le fila degli azzurri bisogna registrare le assenze di Buongiorno e Gilmour. Proprio su questi ultimi due bisogna segnalare un comunicato da parte del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli a Dimaro: c’è l’annuncio ufficiale su Buongiorno e Gilmour

In questa notizia si parla di: napoli - dimaro - ufficiale - buongiorno

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Napoli e il ritorno di Coli Saco il prossimo giugno: si aggiungerà anche quest’anno al ritiro a Dimaro? - Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità .

Napoli: le novità di giornata alle porte del ritiro di Dimaro… - Kean-Napoli, conferme da Firenze. Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per Moise Kean. I partenopei, come riferito da Firenzeviola.

Primo giorno di lavoro per il #Napoli a Dimaro. Assenti Alessandro #Buongiorno che di recente è stato sottoposto a intervento chirurgico per groin pain, terapie e lavoro in piscina. Terapie e rieducazione in acqua per Billy #Gilmour per una sindrome retto-add Vai su X

Campioni in Ritiro ? La squadra, le emozioni, il lavoro quotidiano: Campi Flegrei TV ti porta nel cuore del ritiro del Napoli! Dimaro | dal 17 al 27 luglio Castel di Sangro | dal 30 luglio al 14 agosto Ogni giorno due appuntamenti imperdibili: ? Buongiorno Vai su Facebook

Termina il primo allenamento del Napoli a Dimaro, terapie per Buongiorno e Gilmour; Calciomercato Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro: chi è rimasto fuori dall'elenco; QUI DIMARO – GIORNO 1, IL REPORT DELLA SSC NAPOLI: TERAPIE PER BUONGIORNO E GILMOUR.

Napoli in ritiro a Dimaro, diramata la lista dei convocati: ci sono quattro assenti - I campioni d'Italia cominciano ufficialmente la pre- Lo riporta msn.com

Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro. Tra gli esclusi c'è Osimhen - In attesa degli acquisti in pectore Lucca e Beukema, Conte dirama l'elenco dei giocatori da portare in Val di Sole: manca il nigeriano, ma anche Ngonge, Lindstrom e Folorunsho ... Da msn.com