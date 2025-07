Incidenti in città | spavento per un 17enne in monopattino e un disabile in carrozzina

BRINDISI – In entrambi i casi si sono vissuti momenti di grande apprensione, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. Un 17enne in monopattino e un diversamente abile in carrozzina sono rimasti coinvolti in due incidenti che nel pomeriggio di oggi (giovedì 17 luglio) si sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

