Laprimapagina.it - 3° Concorso Araba Fenice in dirittura d’arrivo – la giuria ha deciso

Melicucco – Ildi Poesia, giunto alla 3° edizione, è stato ideato dal Presidente Rosario Logiacco, dell’Associazione Culturale, da lui fondata e diretta sin dal 1998, “la” ovvero la “Fenix Accademy” di Lettere, Arte, Turismo, Ricerca, Sviluppo Sociale, dal nome “” sta per giungere sul Fotofinish, ultimo giro di pista. Lasi è espressa, ed adesso siamo in attesa che il Maestro Orafo, Patrizio Papasidero realizzi le targhe per i vincitori, decretati dalla, inoltre Cartofantasy ha già stampato parte dei diplomi, di merito, di partecipazione ect ect, nel frattempo Maurizio Carè della GlobalSport, a breve preparerà le medaglie che daremo ai vincitori dei voti popolari, di chi ha visitato la mostra presso la Casa Canonica di Melicucco, ed ancora una magnifica sorpresa per le prose che rispecchiano le nostre radici, la nostra amata patria, la Magnagrecia, da un disegno di Rino Logiacco, una sorpresa realizzata su legno dalla CF Creazioni di Carmine Fusaro.